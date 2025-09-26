Поплавский отметил 30-летний юбилей проекта "Поющий ректор" и рассказал что дальше

Это был тернистый путь с поражениями и победами, масштабными проектами и критикой. Сегодня Поплавский гордится университетом, ради которого рисковал, принимая неординарные решения.

Фото: Поплавский отметил юбилей проекта "Поющий ректор" (пресс-служба)

Он, как ледокол, шел вперед с верой в успех своего дела. С помощью PR-проекта "Поющий ректор как технология" и "теории стресса" достиг личного успеха и признания университета культуры.

Автор креативных идей и инновационных решений, ректор Университета культуры решился на нестандартный шаг - вышел на сцену с песней "Юный орел" в Доме культуры "Арсенал" (1995).

Так начался новый этап его деятельности, объединивший шоу-бизнес и образование. По словам Поплавского, именно "теория стресса" стала основой стратегии: неприятие и критика со стороны общества лишь усиливали узнаваемость вуза.

"25-м кадром я вошел в массовое подсознание. Чем больше меня критиковали, тем больше людей узнавало об институте культуры. Критика - это лучшая реклама", - подчеркнул Поплавский.

Результатом PR-стратегии стали образовательные реформы: новые специальности, обновленный профессорско-преподавательский состав и современные методики обучения. В 1997 году институт получил статус университета, а уже в 1999 стал национальным.

Сегодня КНУКИМ занимает первое место среди культурно-художественных вузов Украины в рейтинге "Топ-10 художественных учебных заведений".

За три десятилетия командой университета были реализованы десятки масштабных национальных проектов - детский телевизионный конкурс "Крок до зірок" (1997), телевизионный конкурс "Наша пісня" (2004), телевизионная программа "Шеф-кухар країни" (2010), Шевченковский вечер "Ми діти твої, Україно!" (2013), концертная программа "Мамо, вічна і кохана!" (2013), Национальная музыкальная премия "Українська пісня року" (2016) и другие.

Еще одним важным проектом для Михаила Поплавского стал беспрецедентный, незапамятный для нашей страны телемарафон "Пісня об’єднує нас!", вошедший в 2012-м году в Книгу мировых рекордов Гиннеса.

110 часов 3 минуты 27 секунд непрерывного звучания украинской песни прославили Украину на весь мир в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Музыкальную победу нашего государства наблюдали на всех континентах, а сообщение о рекорде Украины мгновенно стало новостью номер один ведущих телеканалов и информагентств мира.

Сегодня "Поющий ректор" остается уникальным феноменом украинского шоу-бизнеса и PR, объединившего личный бренд с раскруткой университета.

30 лет PR-проекта "Поющий ректор как технология" - более 100 песен, 64 клипа, 49 фильмов и более 60 книг увидели свет. Они пронизаны национальным духом и любовью к Украине.

Михаил Поплавский отметил 30-летний юбилей проекта выпуском нового музыкального альбома "Золотые хиты", в который вошли лучшие композиции исполнителя украинских песен.

Такие же яркие, жизнеутверждающие и вдохновленные положительной энергией, как и сам "Поющий ректор".

"Мы готовимся восстановить национальные проекты. Национальная музыкальная премия "Українська пісня року", телевизионный детский конкурс "Крок до зірок", получат новое дыхание и откроют двери новым исполнителям и молодым талантам Украины! Мечтаю, чтобы в Украине было модно быть украинцем, говорить по-украински и учиться в украинских университетах! Любите украинское! Поддерживайте украинское! Создайте украинское! Держим вместе украинскую волну!", - сказал Михаил Поплавский.