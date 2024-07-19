Спрос не снижается. Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве летом

Летом в Киеве, как и по всей Украине, продолжаются отключения света. В некоторых случаях это удерживает людей от решения арендовать или тем более покупать жилье. Однако и в таких условиях спрос на аренду не падает. Даже наоборот: эксперты недвижимости фиксируют рост интереса среди клиентов.

РБК-Украина рассказывает, что происходит со спросом на аренду квартир в Киеве в разгар лета и приводит актуальные цены.

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Растет ли спрос на аренду летом

Лето – относительно спокойный на рынке период, когда жильем интересуются меньше. Влияют и постоянные обстрелы, отключение света. Но, несмотря на это, в Киеве за последние пару месяцев на 10-15% вырос спрос на аренду квартир, а продажа упала примерно на 5%, рассказывает в комментарии РБК-Украина риелтор Людмила Колесник.

Из-за постоянной опасности от ракетных ударов больше всего интересуются жильем в районах, где меньше критической инфраструктуры, говорит специалист.

"Повышенный спрос на аренду начался со второй декады мая и продолжается до сих пор. Цены поднимались постепенно после окончания отопительного сезона, а более значительное повышение цен пришлось именно на июнь-июль", – отмечает эксперт.

По ее словам, арендаторы ищут в большинстве однокомнатные квартиры в монолитных домах, чаще всего в бюджете до 10-15 тысяч гривен.

"Еще заметила, что молодые люди выбирают средние и более высокие этажи, более старшее поколение выбирает более низкие. При выборе жилья прежде всего обращают внимание на чистоту и состояние самого дома. Наличие генератора в доме и всей необходимой электротехники в самой квартире – обязательный критерий" , – комментирует она тенденции спроса.

Что влияет на стоимость недвижимости

Цены на аренду жилья в Киеве зависят от ряда факторов. В частности:

Расположение. Центр города (например, Печерский район) всегда дороже из-за близости к административным зданиям, офисам, культурным и развлекательным центрам. Удаленные районы или пригороды имеют более низкие цены из-за большего расстояния от центра.

Транспортная доступность. Близость к метро, остановки общественного транспорта, главных дорог влияет на стоимость аренды. Удобная транспортная развязка делает жилье более привлекательным.

Фото: Несмотря на "спокойный" в спросе летний период, интерес к аренде жилья в Киеве активизируется (Виталий Носач/РБК-Украина)

Состояние квартиры и ремонт, инфраструктура района . Наличие вблизи магазинов, супермаркетов, школ, детских садов, медицинских учреждений, парков, спорткомплексов и т.д. влияет на стоимость аренды. Влияет и наличие в ЖК охраны, консьерж-сервисе.

Площадь и планировка квартиры . Современные планировки (например, квартиры-студии) могут быть дороже из-за популярности среди молодежи и одиноких людей. Этаж и вид из окна . Раньше жилье на высоких этажах можно было сдать подороже. Теперь сделать это стало сложнее из-за отключения света: мало кто захочет подниматься на 15 этаж пешком.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве: цены по районам

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве варьируются в зависимости от района. Аренда такого жилья в столице колеблется от 8,400 до 18,300 грн в месяц в зависимости от расположения и условий. Приводим примеры цен на однокомнатные квартиры по состоянию на июль 2024 года:

Голосеевский район : примерно 13,200 грн в месяц;

: примерно 13,200 грн в месяц; Печерский район : самый дорогой в Киеве район, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 18,300 грн;

: самый дорогой в Киеве район, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 18,300 грн; Деснянский район : наиболее бюджетный вариант, с арендой от 8,400 до 11,600 грн;

: наиболее бюджетный вариант, с арендой от 8,400 до 11,600 грн; Дарницкий район : средняя цена составляет от 12,600 до 18,300 грн;

: средняя цена составляет от 12,600 до 18,300 грн; Подольский район : от 9 000 грн.

: от 9 000 грн. Оболонский район : средняя цена – около 13,000 грн;

: средняя цена – около 13,000 грн; Святошинский район : примерно 11,000 грн;

: примерно 11,000 грн; Соломенский район : в среднем 13,000 грн;

: в среднем 13,000 грн; Шевченковский район: около 14,000 грн в месяц.

Фото: Примеры цен на аренду жилья в разных районах Киева (скриншоты с сайта Olx.ua)

При подготовке материала использовались такие источники: комментарий специалиста по продаже недвижимости для РБК-Украина, данные с сайтов Olx.ua, Minfin, Dom. ria.com и Lun.ua.