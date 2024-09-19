Спрос выше предложения. Какая ситуация с арендой квартир в Киеве и какие цены

Как восстанавливается спрос на аренду квартир в Киеве

С началом полномасштабной войны спрос на аренду жилья в Киеве значительно упал. В первые месяцы вторжения многие люди покидали столицу в поисках более безопасных регионов для проживания. Однако после освобождения Киевской области ситуация постепенно начала меняться. Люди, покинувшие город, начали возвращаться, а также появился новый спрос со стороны арендующих жилье в столице впервые.

По состоянию на начало 2024 года рынок аренды восстановился почти до довоенного уровня, а в некоторых сегментах цены даже выросли. Основная причина — большой приток временно перемещенных лиц из регионов, особенно близких к линии фронта.

"С конца лета и на осень количество заявок снять жилье в разы превышает количество предложенных объектов в аренду. Наибольший спрос на районы метро (подземные станции, не зависящие от воздушных тревог), большим спросом пользуется жилье на правом берегу столицы", - говорит Елена. Бондарук.

Как спрос отразился на ценах

Спрос на аренду осенью вырос, что также сказалось на ценах. Особую активность проявляют как студенты, так и представители производственных и IT-компаний, релоцирующиеся из опасных регионов. Бюджет таких арендаторов значительно выше среднего — от 20 до 25 тысяч гривен в месяц.

Наибольший спрос сейчас наблюдается на 1- и 2-комнатные квартиры рядом с метро на низких этажах.

"Появился особый спрос на квартиры, в которых есть газоснабжение. Он вырос из-за того, что часто выключают свет, и людям сложно готовить еду на электроплитах. А наличие газовой плиты при отключениях гарантирует хотя бы одну из опций комфорта", – объясняет эксперт по недвижимости.

На какое жилье в Киеве наибольший спрос

Квартиры с ремонтом в пешей доступности к метро обычно сдаются за день-два. Меньшим спросом пользуются квартиры, расположенные дальше от метро, но интерес к ним также сохраняется. Цены на аренду бюджетного жилья колеблются в пределах 8-15 тысяч гривен в месяц.

Спрос на аренду элитного жилья также присутствует, но требования арендаторов к таким объектам значительно выше. Поэтому некоторые элитные квартиры могут оставаться без арендаторов до двух месяцев.

Больше всего интересуют арендаторов квартиры в современных домах в центральных районах, таких как Печерский, Шевченковский и Голосеевский. Популярностью пользуются также Оболонь и Позняки. Для тех, кто передвигается на автомобиле, район не имеет большого значения, а вот пользователи общественного транспорта больше ориентируются на правый берег города.

Арендаторы, работающие из дома, выбирают новые жилые комплексы с качественными ремонтами, поскольку большую часть времени проводят в квартире.

"Сейчас самые популярные так называемые "евродвушки": кухня-гостиная и отдельная спальня. Но все индивидуально и зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей клиентов", – отмечает Елена Бондарук.