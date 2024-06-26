Спрос на валюту растет: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
При этом банки ввезли за май 846 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн долларов). Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте(462 млн в апреле).
По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.
По данным исследования Центра геоэкономики Атлантического совета, роли доллара как основной мировой резервной валюты ничего не угрожает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Потенциальные соперники, включая евро, имеют ограниченные возможности бросить вызов доллару в ближайшем будущем.
Доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах и валютных операциях во всем мире. Сегодня в долларах номинировано 58% иностранных резервов во всем мире. Кроме того, на доллар приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций.