Спрос на валюту снизился: как это повлияло на курс и чего ожидать от доллара

Валютный рынок Украины демонстрирует стабильность, несмотря на высокий спрос на валюту. НБУ не спешит ослаблять гривну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.
Курс гривны к доллару США остался почти неизменным. В течение недели он колебался в пределах нескольких копеек и завершился вблизи 41,8 грн/доллар.
Национальный банк сократил объемы валютных интервенций. В течение недели НБУ продал 811 млн долларов - на 10% меньше, чем неделей ранее.
Доллар США ослаб к евро на внешних рынках, что отразилось и в Украине. Официальный курс евро вырос почти на 1% и превысил 49 грн/евро.
В то же время розничная стоимость доллара в системно важных банках осталась стабильной - в пределах 41,5-42 грн/доллар.
По оценке аналитиков ICU, НБУ продолжает держать ситуацию под контролем. Регулятор закрывает чрезмерный спрос на валюту и реагирует на колебания спроса в отдельные дни. Хотя интервенции остаются на высоком уровне, Нацбанк не спешит с ослаблением гривны.
Как отмечается в обзоре ICU, Национальный банк на прошлой неделе обнародовал обновленный макропрогноз. Согласно ему, ожидается внешняя поддержка в объемах, достаточных для стабильной работы валютного рынка.
Также регулятор предполагает, что в ближайшее время могут быть приняты новые решения по постепенной валютной либерализации.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос 41,75 до 41,78 грн/доллар. Курс евро вырос с 48,60 до 48,98 грн/евро.
Аналитики группы ICU прогнозируют, что курс вырастет до 42,6 грн/доллар на конец 2025 года и до 44,9 грн/доллар на конец 2026 года.
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