Спрос на валюту снизился: как это повлияло на курс и чего ожидать от доллара

Курс гривны стабилен, спрос на валюту уменьшился

Курс гривны к доллару США остался почти неизменным. В течение недели он колебался в пределах нескольких копеек и завершился вблизи 41,8 грн/доллар.

Национальный банк сократил объемы валютных интервенций. В течение недели НБУ продал 811 млн долларов - на 10% меньше, чем неделей ранее.



Евро снова подорожал

Доллар США ослаб к евро на внешних рынках, что отразилось и в Украине. Официальный курс евро вырос почти на 1% и превысил 49 грн/евро.

В то же время розничная стоимость доллара в системно важных банках осталась стабильной - в пределах 41,5-42 грн/доллар.

НБУ контролирует ситуацию

По оценке аналитиков ICU, НБУ продолжает держать ситуацию под контролем. Регулятор закрывает чрезмерный спрос на валюту и реагирует на колебания спроса в отдельные дни. Хотя интервенции остаются на высоком уровне, Нацбанк не спешит с ослаблением гривны.

Как отмечается в обзоре ICU, Национальный банк на прошлой неделе обнародовал обновленный макропрогноз. Согласно ему, ожидается внешняя поддержка в объемах, достаточных для стабильной работы валютного рынка.

Также регулятор предполагает, что в ближайшее время могут быть приняты новые решения по постепенной валютной либерализации.