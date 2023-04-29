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Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Фото: банки сократили ввоз долларов и евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2023 года, составил 770,0 млн долларов. Это на 91,6 млн долларов меньше, чем в феврале (861,6 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем везенной валюты сократился после локального пика в начале года.

По данным НБУ, в марте из Украины вывезли 36,0 млн долларов, что на 5,3 млн долларов больше, чем в феврале (30,7 млн долларов).

Напомним, в начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. В марте курс доллара резко снизился - 40 до 38 гривен за доллар.

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