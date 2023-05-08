Спрос на газ в Европе снизился в ожидании дальнейшего падения цен, - Bloomberg

Базовые фьючерсы на континенте упали во много раз от рекордных уровней, наблюдавшихся прошлым летом, но этого было недостаточно, чтобы стимулировать покупки, поскольку потребление медленно восстанавливается после кризисных минимумов. Уверенность в том, что цены продолжат снижаться, заставляет многих покупателей ждать, пока не пополнятся запасы в преддверии следующей зимы.

Сокращение потребления топлива означает, что глобальных запасов на данный момент достаточно для покрытия европейского спроса, даже при сокращении российских потоков. Но производители и трейдеры газа предупреждают, что кризис еще не закончился, и отсроченное и неуверенное восстановление потребления может нарушить хрупкий рыночный баланс.

По словам Клауса Райниша, директора по продажам швейцарской энергетической компании MET Holding AG, потребители кажутся уверенными в себе, воодушевленные сообщением политических лидеров о том, что худшее уже позади.

"Отовсюду в новостях слышат, что Европа феноменально преуспела и кризис закончился", - сказал Райниш.

Есть некоторые ожидания, что цены могут упасть до 10 евро за мегаватт-час, что более чем на 70% ниже нынешнего уровня (36 евро), но даже если это произойдет, низкие цены не продержатся долго, сказал он.

По словам Райниша, сильная зависимость от глобального товара, такого как сжиженный природный газ, который заменил российское трубопроводное топливо, делает Европу чрезвычайно уязвимой перед более широкими колебаниями рынка и резкой волатильностью цен.

Рынок по-прежнему уязвим. Быстрый рост потребления газа в промышленности в сочетании с оживлением спроса в Азии оставляет риски. Аналитики от Goldman Sachs до Boston Group Consulting видят возможность отскока цены выше 100 евро.

По данным норвежского энергетического гиганта Equinor ASA, крупнейшего европейского поставщика, ожидание дальнейшего падения цен означает, что заполнение хранилищ газа в некоторых европейских странах, вероятно, замедлится.

Пополнение - хотя и с очень высоких уровней - уже происходит медленнее, чем обычно, в холодном апреле.

Поскольку цены на газ в течение следующих трех месяцев будут относительно стабильными в течение следующих трех месяцев, а затем резко вырастут в преддверии зимы, "те, у кого есть гибкость, которая позволяет им ждать, они будут ждать", сказал Хельге Хаугане, старший вице-президент Equinor по маркетингу газа и энергии.

Безусловно, мало кто сомневается, что Европа по-прежнему будет восстанавливать свои газовые запасы, чтобы соответствовать целям Европейского Союза. По словам Хаугане, запасы уже сделаны больше, чем обычно, и проблем с предстоящей зимой не должно быть.