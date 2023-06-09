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Спрос на газ Европе остается низким, несмотря на рекордное падение цен, - Bloomberg

Фото: цены на газ снизились, но не смогли вызвать спрос на газ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Спрос на газ в крупнейших странах Европы остается низким, несмотря на снижение цен. Замедление экономического роста оказывает давление на потребление, а покупатели переключаются на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, спрос на топливо в Германии, Италии, Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании в мае упал на 9,7% по сравнению с годом ранее. Это означает, что потребление ниже уровня прошлого года, когда Европейский Союз пытался экономить газ перед зимой.

Хотя это наименьшее снижение за любой месяц в этом году, оно подчеркивает, что европейская промышленность изо всех сил пытается оправиться от энергетического кризиса, последовавшего за вторжением России в Украину. Промышленная активность в еврозоне сокращается, и есть опасения, что некоторое снижение спроса может стать постоянным.

S&P заявило, что на спрос со стороны некоторых наиболее динамичных секторов Европы также влияют определенные факторы. В химической отрасли падение цен на аммиак стимулировало продолжение импорта из США и Тринидада и Тобаго, в то время как сезонное техническое обслуживание нефтеперерабатывающими заводами снизило потребление газа в мае.

Падение спроса на промышленный газ в мае также было особенно резким в пострадавшей от рецессии Германии: снижение составило 15%.

Ключевые потребители - от химических компаний до производителей стали - не хотят восстанавливать спрос после того, как рекордный рост цен на энергоносители в прошлом году побудил их сократить производство. Это способствовало 60-процентному падению базовых европейских цен на газ в этом году.

Покупатели также склоняются к альтернативным источникам, таким как ветер и солнечная энергия, для питания своих заводов.

Страны ЕС достигли добровольных целей по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 года по март этого года, но отчасти это произошло из-за мягкой зимы и более высоких цен, снизивших спрос. Блок стремится резко сократить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Цены в Украине

В мае 2023 года европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня более чем за два года. Цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,2 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров). По состоянию на 9 июня цены поднялись до 27,6 евро за мегаватт-час (около 310 долларов за тысячу кубометров).

В Украине цены на газ за последний год упали почти в три раза - до 11,2 тысяч гривен за 1 тыс. кубометров (без НДС). Это уже близко к цене, по которой "Нафтогаз" продает газ населению (7,96 тысяч гривен з 1 тыс. кубометров с НДС).

Напомним, НБУ резко снизил прогноз по ценам на газ в Европе. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах упадут на 43,8% до 766,5 долларов за тысячу кубометров.

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