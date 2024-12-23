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Спрос на доллары на межбанке вырос до максимума с 2022 года

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 08:19
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Спрос на доллары на межбанке вырос до максимума с 2022 года Фото: Курс доллара вырос на 27 копеек за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на валюту ожидаемо вырос в декабре 2024 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 16-20 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,417 млрд долларов. Это максимальный объем с 2022 года, когда НБУ за 3-27 мая продал 1,424 млрд долларов

С начала года НБУ продал на межбанке 32,8 млрд долларов.

Спрос на доллары на межбанке вырос до максимума с 2022 года

Ране в НБУ заявили, что увеличение бюджетных расходов на конец года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.

Объем международной помощи Украине по состоянию на 19 декабря составил 38,7 млрд долларов. Кроме того, Украине получит транш МВФ на 1,1 млрд долларов. По прогнозу НБУ, общий объем помощи достигнет 41,5 млрд долларов, что меньше интервенций на межбанке.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума - 41,92 грн/доллар. Но во второй половине недели НБУ снизил курс до 41,87 грн/доллар. В итоге курс вырос на 27 копеек.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 30 копеек до 42,80 грн/доллар.

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