Предупреждение Китаю и РФ: США развернули на орбите первое космическое оружие

США развернули на орбите космическое оружие, предназначенное для защиты американских военных от вражеских действий в космосе.

Об этом заявил министр ВВС США Трой Мэйнк, передает и РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам Мейнка, речь идет о первой публично признанной США наступательной способности в космосе. При этом он не уточнил, о каком именно типе оружия идет речь.

Министр отметил, что новая система будет использоваться для обеспечения "контроля над космосом" и защиты американских сил от действий противника.

Американское должностное лицо на условиях анонимности объяснило The Washington Post, что это может предусматривать, в частности, уничтожение спутника противника, если тот используется для наведения ударов по американским военным или спутникам США.

Предупреждение России и Китая

Публичное объявление о развертывании оружия стало своеобразным сигналом для России и Китая. Вашингтон в последние годы предупреждал, что Москва и Пекин отрабатывают наступательные маневры в космосе.

Речь идет, в частности, об использовании лазеров и глушительных средств, которые могут создавать угрозу американским спутникам.

Мэйнк заявил, что раскрытие информации о новой американской способности имеет важное значение с точки зрения сдерживания.

"Это важно с точки зрения сдерживания", - сказал он, добавив, что новое оружие должно защищать американские силы от "враждебных действий противника".

В то же время США разрабатывают сеть космических ракет, которые в будущем планируют включить в систему противоракетной обороны "Золотой купол".