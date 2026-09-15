Предупреждение Китаю и РФ: США развернули на орбите первое космическое оружие
США развернули на орбите космическое оружие, предназначенное для защиты американских военных от вражеских действий в космосе.
Об этом заявил министр ВВС США Трой Мэйнк, передает и РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам Мейнка, речь идет о первой публично признанной США наступательной способности в космосе. При этом он не уточнил, о каком именно типе оружия идет речь.
Министр отметил, что новая система будет использоваться для обеспечения "контроля над космосом" и защиты американских сил от действий противника.
Американское должностное лицо на условиях анонимности объяснило The Washington Post, что это может предусматривать, в частности, уничтожение спутника противника, если тот используется для наведения ударов по американским военным или спутникам США.
Предупреждение России и Китая
Публичное объявление о развертывании оружия стало своеобразным сигналом для России и Китая. Вашингтон в последние годы предупреждал, что Москва и Пекин отрабатывают наступательные маневры в космосе.
Речь идет, в частности, об использовании лазеров и глушительных средств, которые могут создавать угрозу американским спутникам.
Мэйнк заявил, что раскрытие информации о новой американской способности имеет важное значение с точки зрения сдерживания.
"Это важно с точки зрения сдерживания", - сказал он, добавив, что новое оружие должно защищать американские силы от "враждебных действий противника".
В то же время США разрабатывают сеть космических ракет, которые в будущем планируют включить в систему противоракетной обороны "Золотой купол".
Напомним, недавно сообщалось, что Космические силы США приняли на вооружение новый мобильный комплекс электромагнитной борьбы Meadowlands. Он способен полностью блокировать каналы связи и управление вражескими космическими аппаратами без их физического уничтожения.
Еще РБК-Украина писала, что на орбите может быть скрыто ядерное оружие и ученые нашли способ проверить это.