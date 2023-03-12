Предупреждают о минах и товарах из РФ. Пять полезных мобильных приложений во время войны

В Украине разработали мобильные приложения, которые будут полезны во время войны. Они предупреждают об опасности и обнаружат российские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Топ-5 полезных приложений для украинцев

Dobre

Это мобильное приложение поможет узнать информацию о родных с временно оккупированных или опасных территорий Украины. Пользователь создает базу контактов и передает ему свой статус.

"Зеленый" контакт свидетельствует о безопасности для близкого человека, "красный" наоборот. Приложение можно установить на Android и iOS.

MineFree

Применение позволяет избегать мин и предупреждает о приближении к заминированным территориям и опасным зонам. В нем также можно сообщить об обнаружении подозрительных предметов.

Приложение доступно на Android и iOS.

Zrada

Мобильное приложение помогает выявлять нечестных производителей, которые до сих пор работают в России. Для этого нужно отсканировать штрих-код товара, а приложение покажет информацию о производителе и связях компании с РФ.

Установить приложение можно на Android и iOS.

"Є?"

В этом приложении соседи сообщат об отключениях света в доме. Чтобы получить информацию, нужно подписаться на нужные адреса. Приложение доступно только для пользователей iOS.

SpyBuster

Полезное приложение, объединяющее две функции. Сканирует телефон и ищет установленные программы, связанные с Россией и Беларусью.

Также приложение отслеживает, отправляют ли приложения и сайты личные данные на вражеские серверы. Пока приложение доступно только на iOS.