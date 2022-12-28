Впереди непростой год, но мы дойдем до победы, - Зеленский

Следующий год для Украины будет непростым, но Вооруженные силы вместе с украинским народом в итоге дойдут до победы. Главное - не терять человечности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы не потеряли нашу человечность, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что следующий год должен стать решающим в войне против России. Руководство страны понимает все риски и какие результаты необходимо продемонстрировать.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием в Верховную раду. Главные заявления читайте в нашем материале.

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