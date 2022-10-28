Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру. Илон Маск рассказал, зачем купил Twitter

Изобретатель отметил, что для будущей цивилизации важно дискутировать на разные темы в здоровой манере, не прибегая к жестокости.

Илон Маск подчеркнул, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ "подогревают" полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.

В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать "что-нибудь без дальнейших последствий", но пообещал, что платформа останется "гостеприимной для всех".

Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру

CNBC сообщает, что предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

К слову, у Илона Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.