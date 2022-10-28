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Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру. Илон Маск рассказал, зачем купил Twitter

Фото: Илон Маск таки приобрел Twitter (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Основатель SpaceX Илон Маск хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений. Именно поэтому он приобрел социальную сеть Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо американского миллиардера рекламодателям.

Изобретатель отметил, что для будущей цивилизации важно дискутировать на разные темы в здоровой манере, не прибегая к жестокости.

Илон Маск подчеркнул, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ "подогревают" полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.

В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать "что-нибудь без дальнейших последствий", но пообещал, что платформа останется "гостеприимной для всех".

Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру

CNBC сообщает, что предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

К слову, у Илона Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки.

Основатель SpaceX должен был явиться в суд, запланированный на 17-21 октября. Однако, накануне заседания миллиардер заявил, что готов завершить сделку.

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