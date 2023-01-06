Предупредили о последствиях похолодания. В КГВА оценили состояние энергосистемы в Киеве

В настоящее время в энергосистеме Киева введены лимиты потребления. При их превышении в столице применят аварийные отключения света.

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждений", - пишет КМВА.

Киевлян призывают разумно потреблять электроэнергию и поочередно пользоваться энергоемкими приборами, что позволит снизить нагрузку на энергосистему.

"Все соответствующие службы постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, но ремонт нуждается в значительных ресурсах и времени. Но мы обязательно все отстроим", - добавляет пресс-служба.