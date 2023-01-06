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Предупредили о последствиях похолодания. В КГВА оценили состояние энергосистемы в Киеве

Фото: в КГВА оценили состояние энергосистемы в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время в Киеве ожидается значительное похолодание, которое еще больше увеличит потребление. Вероятно, энергосистема не будет в состоянии покрыть потребление в полном объеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В настоящее время в энергосистеме Киева введены лимиты потребления. При их превышении в столице применят аварийные отключения света.

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждений", - пишет КМВА.

Киевлян призывают разумно потреблять электроэнергию и поочередно пользоваться энергоемкими приборами, что позволит снизить нагрузку на энергосистему.

"Все соответствующие службы постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, но ремонт нуждается в значительных ресурсах и времени. Но мы обязательно все отстроим", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине продолжает расти потребление из-за постепенного снижения температуры воздуха.

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