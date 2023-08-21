"Попался" на взятке от призывника. В Черкасской области задержали работника военкомата

В Черкасской области задержали группу людей, которые брали взятку у призывника. Среди задержанных есть сотрудник военкомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
По данным следствия, подозреваемые получили 3000 долларов. За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на воинский учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.
Что им за это грозит
Сейчас правоохранители по факту получения неправомерной выгоды сообщили о подозрении:
Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)
Сейчас одному из них избрана мера пресечения - содержание под стражей, в отношении 2 других лиц в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно этой статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.
В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.
Недавно сотруднице Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.
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