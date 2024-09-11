Поп-звезда Тейлор Свифт раскрыла, кого поддержит на выборах в США

По мнению 34-летней артистки и обладательницы более десяти наград Грэмми, кандидат от Демократической партии Харрис является "твердым талантливым лидером".

"Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Волза (Тимоти Джеймс Уолз является губернатором Миннесоты и членом Демократической партии) на президентских выборах 2024 года", - написала Свифт в своей публикации.

Стоит отметить, что пост звезды в сети было отправлено более 283 миллионам ее подписчиков. Добавим, что на момент выхода публикации этот пост Свифт забрал почти 3 миллиона отметок "Нравится".

Кроме того, сейчас в разгаре мировой концертный тур Свифт The Eras Tour, который также привлек к ней еще больше внимания.

Что сказала Тейлор Свифт о фаворите

Свифт объяснила, что будет голосовать за Харрис "потому, что она борется за права и причины, которые, по моему мнению, нуждаются в воине, чтобы их отстаивать".

"Я считаю, что она твердая рука, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если мы меня руководит спокойствие, а не хаос. Меня так ободрил и поразил ее выбор напарника Тимоти Волза, десятилетиями отстаивавшего права ЛГБТК+, ЭКО и право женщины на собственное тело", - рассказала она.

Свифт подписала свой пост "Бездетная леди-кошка" (Childless Cat Lady), что является ссылкой на язык, который использовал напарник Трампа, сенатор Джей Вэнс от штата Огайо, чтобы описать женщин, не имеющих детей.

Как рассказали американскому изданию NBC News два представителя президентской кампании, поддержка Свифт стала неожиданностью для штаба Харрис.

"Компания рассматривает поддержку певицы как часть "решающей победы" вице-президента и говорит о ее способности привлечь поддержку, сказал один из чиновников", - пишет NBC.

Также следует отметить, что во время президентских выборов 2020 Свифт поддержала президента Джо Байдена и Харрис.