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Японский производитель шин Bridgestone продал свой бизнес и покинул рынок РФ

Архивное фото: Японский производитель шин Bridgestone продал свой бизнес и покинул рынок РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Японская компания по производству шин Bridgestone продала свой завод в Ульяновске и окончательно покинула рынок России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Bridgestone продал свой завод в российском Ульяновске группе S8 Capital местного предпринимателя Армена Саркисяна. 

Компания заявила, что для завершения сделки уже получены все необходимые разрешения властей РФ. Помимо продажи завода в Ульяновске планируется продать отдел продаж и маркетинга в Москве.

Bridgestone работала в России с 1998 года.

Bridgestone

Японская компания-производитель шин. Бизнес на 80 % состоит из производства и реализации шин для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, коммерческого транспорта, самолетов, мототранспорта, строительной, добывающей и сельхозтехники. 

Остальные 20 % составляет производство и реализация конвейерных лент, шлангов, сидений для автомобилей, изоляционных резинотехнических изделий и спортивных принадлежностей. 

Компания владеет 178 заводами и пятью техническими центрами в 27 странах мира, а также десятью собственными полигонами для тестирования шин в семи странах. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2022 году заняла 464-е место.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России.

Ранее японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Недавно стало известно, что юридическое лицо Spotify в России было ликвидировано 14 декабря, стриминговый музыкальный сервис полностью прекратил работу в стране-агрессоре.

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