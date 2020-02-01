ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Японські вчені змогли ізолювати коронавірус для розробки вакцини

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 06:47
Японські вчені змогли ізолювати коронавірус для розробки вакцини
Фото: ілюстрація коронавіруса 2019 року (Twitter/AP)

Вчені розкрили геном вірусу і починають роботу над вакциною

Японський Національний інститут інфекційних захворювань заявив, що йому вдалося культивувати і ізолювати новий коронавірус, що дозволити розробити вакцину. Про це передає The Japan Times.

Коронавірус вчені змогли ізолювати від жителя Японії, у якого був підтверджений вірус. Використовуючи ізольований вірус, інститут почне роботу з розробки вакцини і препарату проти коронавірусу, а також створення тестів для швидкої діагностики.

Інститут також запропонує ізольований вірус дослідникам і компаніям, які спробують виявити механізм зараження і дослідити токсичність вірусу.

За даними японського інституту, послідовності генома ізольованого вірусу на 99,9% збігаються з послідовностями, оприлюдненими до цього урядом Китаю.

"В ізольованого вірусу не було жодної генної мутації, що призводить до більш високої інфекційності або токсичності", - повідомили в інституті.

Нагадаємо, в Китаї за добу від коронавірусу нового типу 2019-nCoV померли 46 осіб. Таким чином, число жертв досягло 259 осіб. Число інфікованих коронавірусом становить вже близько 12 тисяч чоловік. З них 1795 осіб перебувають у важкому стані.

У Канаді припинили лікувати двох людей, які були заражені коронавірусом У Штатах оголошують НС через коронавірус і забороняють в'їзд іноземцям
Новини України Вакцинавирусученые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся