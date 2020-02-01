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Японским ученым удалось изолировать коронавирус для разработки вакцины

Новости » Общество     01.02.2020 - 06:47
Японским ученым удалось изолировать коронавирус для разработки вакцины
Фото: иллюстрация коронавируса 2019 года (Twitter/AP)

Ученые раскрыли геном вируса и приступают к работе над вакциной

Японский Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось культивировать и изолировать новый коронавирус, что позволить разработать вакцину. Об этом передает The Japan Times.

Коронавирус ученые смогли изолировать от жителя Японии, у которого был подтвержден вирус. Используя изолированный вирус, институт начнет работу по разработке вакцины и препарата против коронавируса, а также приступит к созданию тестов для быстрой диагностики.

Институт также предложит изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются обнаружить механизм заражения и исследовать токсичность вируса.

По данным японского института, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с последовательностями, обнародованными правительством Китая.

"В изолированном вирусе не было никакой генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности", - сообщили в институте.

Напомним, в Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

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