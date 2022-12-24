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Японские компании отказались страховать суда во всех водах России из-за войны

Фото: все российские воды признаны опасными (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С 1 января три японские страховые компании прекратят страхование судов от военных повреждений во всех российских водах. Возможная опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Nikkei.

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance начали информировать судовладельцев о своем решении в пятницу.

Этот шаг, предпринятый примерно через 10 месяцев после начала российского вторжения в Украину, был вызван отказом зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с Россией.

Решение японских страховщиков означает, что покрытие военного ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах - даже на Дальнем Востоке, вдали от войны в Украине. Отсутствие дополнительного покрытия для российских вод сделало бы плавание там слишком рискованным для большинства операторов.

Японский импорт сжиженного природного газа из российского проекта "Сахалин-2" и других стран может пострадать из-за невозможности обеспечить страховое покрытие.

Судовладельцы должны подписаться на дополнительную страховку от военного ущерба перед плаванием через украинские и российские воды. Страховщики должны быть уведомлены заранее, чтобы следить за условиями выплат и премий. Со следующего года у судовладельцев больше не будет такой возможности от трех японских страховщиков.

Как отмечает издание, решение страховщиков отражает представление отрасли о рисках, связанных с войной. Предполагаемая опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей, находящихся недалеко от места боевых действий.

В феврале, когда разразилась война, лондонский Объединенный военный комитет, который выпускает рекомендации для морских страховщиков, добавил воды вокруг Украины в свой список районов повышенного риска. В состав комиссии входят члены Ассоциации рынка Ллойда (Lloyd's Market Association), которая управляет крупнейшим в мире страховым рынком.

В апреле комитет расширил классификацию высокого риска, включив в нее всю Россию.

Напомним, авиационные и морские военные страховщики обеспокоены тем, что перестраховщики, которые страхуют страховщиков, исключат весь регион России, Беларуси и Украины с 1 января, когда договоры перестрахования должны быть продлены.

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