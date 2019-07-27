Японська приватна ракета впала у море після запуску

Японська приватна ракета Momo 4 в суботу, 27 липня, впала в море після запуску з космодрому на острові Хоккайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interstellar Technologies Twitter.

Ракета зуміла досягти висоти 13 км, після чого в неї незаплановано вимкнувся двигун через збій бортового комп'ютера.

"Через виявлення збою в бортовому комп'ютері двигун автоматично вимкнувся раніше запланованого, і ракета безпечно впала в море", - повідомила венчурна компанія-власник ракети Interstellar Technologies.

Ракета стартувала в 10:20 UTC (7:20 за київським часом). Перед запуском всі системи і прилади працювали добре, погодні умови теж були сприятливими. Запуск був перенесений з 20 на 27 липня "з технічних причин".

Газета Japan Times напоминает, що з чотирьох запусків Momo три закінчилися невдачею. Так, в липні 2017 року ракета успішно злетіла зі стартового майданчика, але політ був перерваний через 70 секунд. 30 червня 2018 року ракета не змогла відлетіти від космодрому після спроби запуску.

Нагадаємо, Міністерство оборони Японії планує зайнятися розробкою крилатої ракети з дальністю дії 400 км.