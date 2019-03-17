Ілюстративне фото (kcna.kp)

Японія планує створити ракету з дальністю дії 400 км

Міністерство оборони Японії планує зайнятися розробкою крилатої ракети з дальністю дії 400 км. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на урядовців.

Відзначається, що такими ракетами плануються оснастити винищувачі Військово-вохдушного сил країни. Передбачається, що вони зможуть таким чином атакувати кораблі супротивника поза межами досяжності протиповітряної оборони.

Подібна розробка стане першою в Японії. Розвиток крилатих ракет власної розробки схвалив кабінет міністрів країни як один з пунктів в новому плані оборони.

Нагадаємо, в серпні 2019 року Сполучені Штати Америки мають намір випробувати крилату ракету наземного базування. Дальність польоту такої ракети - близько 1000 кілометрів.