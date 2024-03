Японская ракета Kairos взорвалась во время первого полета

Фирма пыталась стать первой японской компанией, выведшей спутник на орбиту.

18-метровая четырехступенчатая твердотопливная ракета взорвалась через несколько секунд после старта, оставив после себя большое облако дыма, пожар, фрагменты ракеты и брызги противопожарной воды возле стартовой площадки, что видно в прямых трансляциях местных СМИ о запуске на оконечности гористого полуострова Кии на западе Японии.

Kairos несла экспериментальный правительственный спутник, который может временно заменить разведывательные спутники на орбите, если они выйдут из строя.

В Space One заявили, что полет был "прерван" после запуска, и расследуют ситуацию.

