На Японію обрушився потужний тайфун, є жертви

На Японію в суботу, 12 жовтня, обрушився потужний тайфун "Хагібіс", який викликав сильні зливи та повені. Через негоду загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро отримали травми, передає DW.

Повідомляється, що жінку знайшли в перевернутому автомобілі в місті Ітіхара, на схід від Токіо. Ще п'ять осіб в цьому районі отримали травми.

В даний час швидкість вітру досягає 162 км/год з поривами швидкістю 216 км/год. Через сильний вітер був зруйнований будинок, були пошкоджені дахи. У містах в центральній Японії затоплені цілі райони.

Крім того, в результаті шторму в країні були скасовані понад 1660 авіарейсів. У східній і центральній частинах країни зупинено рух багатьох поїздів. Також скасовано дві гри Чемпіонату світу з регбі, а організатори Гран-прі автогонок "Формули-1" в Японії перенесли кваліфікаційні заїзди з суботи на неділю.

Нагадаємо, департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії через наближення тайфуну "Хагібіс".