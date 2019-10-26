Японію накрили сильні зливи, є жертви

У Японії в результаті сильних дощів, які спричинили повені та зливи на сході країни, загинули щонайменше 10 осіб, ще троє вважаються загиблими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у п'ятницю у префектурах Чиба та Фукусіма, на сході та північному сході Японії, виникли зсуви у заболочених районах. Подекуди менш ніж за добу випала місячна норма опадів, зокрема у місті Ушику за 12 годин випало 283,55 мм дощу.

Зазначається, що місцева влада рекомендувала покинути постраждалі від злив регіони, які напередодні були пошкоджені тайфунами. Через зливи довелося перекрити деякі дороги, а під водою опинилися майже 4,7 тис. домогосподарств.

Крім того, прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе під час суботньої зустрічі робочої групи з катастроф закликав докласти максимальних зусиль в рятувальних операція та оцінці збитків від негоди.

Нагадаємо, нещодавно Японію накрив потужний тайфун "Хагібіс". В результаті стихії загинули майже 80 осіб, ще близько десяти людей вважаються зниклими безвісти. Площа затоплення території склала понад 23 тис. гектарів. Тайфун пошкодив понад 1670 будинків, ще близько сотні були зруйновані.