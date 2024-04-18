RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Японии произошло землетрясение рядом с АЭС

Иллюстративное фото: в Японии произошло землетрясение 17 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Землетрясение магнитодой 6,4 балла было зафиксировано в Японии и среду, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo News.

По предварительным данным, очаг землетрясения находился в проливе, разделяющем острова Кюсю и Сикоку. Его эпицентр залегал на глубине около 50 километров.

Как рассказал главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси, японское правительство собирает данные об ущербе после землетрясения. В частности, из префектуры Кочи пока не поступало сообщений о раненых и повреждениях зданий. а вот в Эхиме пострадала женщина в возрасте 60 лет. Она упала в своем доме и повредила палец.

По данным Shikoku Electric Power Co, на атомной электростанции Иката в Эхиме не было обнаружено никаких аномалий, а ее блок №3 продолжает работать.

в среду, 3 апреля, Тайвань встряхнул землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине 15,5 км у Хуаляня – города, популярного среди туристов на восточном побережье острова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияЗемлетрясение