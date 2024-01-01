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В Японии произошло мощное землетрясение: власти объявили предупреждение о цунами

Фото: в Японии произошло мощное землетрясение и предполагается цунами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Японии произошло землетрясение магнитудой в 7.6 балла. На данный момент власти страны предупреждают граждан о большом цунами.

О том, какие разрушения уже нанесла Японии стихия, и чего скоро ждать жителям страны, рассказываем далее в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались новости изданий Kyodo News , Sky News .

Пока известно, что на побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В связи с этим, в центральной префектуре Исикава объявлено предупреждение о цунами.

В то же время, Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю. Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.

Предупреждение о цунами также объявлено для прибрежных районов префектур Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого.

Фото: эпицентр землетрясения в Японии (USGS)

Фото: предупреждение о большом цунами (www.jma.go.jp)

Противодействие трагическим последствиям

Японское телевидение призвало людей как можно быстрее эвакуироваться в безопасные места на высотах и крышах многоэтажек.

Пока известно о прекращении движения одной из железнодорожных компаний, курсирующей в опасном регионе. Кроме того, правительство Японии создало офис по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при канцелярии премьер-министра в Токио.

Недавние землетрясения в мире

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло 18 декабря в отдаленном горном районе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай. Толчки превратили 14 тысяч домов в руины, а также спровоцировали сильные оползни, затопившие два села в провинции Цинхай.

Также землетрясение 24 декабря было зафиксировано в Румынии в районе гор Вранча. Его мощность достигла 4,1 балла, что могли ощутить даже в Украине.

В тот же день мощные толчки прошли и в одном из регионов Тайваня. Магнитуду землетрясения оценили в 6,3 балла по шкале Рихтера.

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Япония