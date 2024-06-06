В Японии рассказали, кто представит страну на саммите мира в Швейцарии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии 15 июня, чтобы обсудить мирный план для Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goo.

Он подчеркнул значимость мирного саммита, заявив, что это важная встреча для демонстрации поддержки усилий Украины со стороны международного сообщества.

Саммит мира

Дипломатическая встреча высокого уровня по Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что в ней примут участие свыше 150 делегаций из разных стран мира.

В центре внимания саммита, как предполагается, окажется формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее свое участие в саммите мира подтвердил Сингапур.

При этом СМИ рассказали, какие страны Юго-Восточной Азии посетят саммит мира.

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