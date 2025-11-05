В Японии резко участились нападения медведей на людей: что делают власти

По данным правительства, с начала апреля 2025 года в стране от атак медведей погибли по меньшей мере 12 человек, что стало самым высоким показателем за последние годы и превысило предыдущий антирекорд в 2023 году, когда погибли шесть человек. Кроме того, десятки человек получили травмы.

Больше всего пострадали жители региона Тохоку на севере страны, преимущественно пожилые люди, которые собирали грибы или работали на сельских участках.

При этом особая опасность сохраняется в северо-восточном регионе Тохоку, где из-за сокращения населения и недостатка охотников животных стало значительно труднее контролировать.

Учитывая обстоятельства, в префектуре Акита власти прибегли к чрезвычайным мерам - обратились за помощью к Силам самообороны Японии. Теперь военные патрулируют лесные зоны вблизи жилых кварталов, устанавливают ловушки и сопровождают спасательные службы.

Местных жителей призывают избегать прогулок в парках и лесах, не оставлять на улице мусор, а школьников просят добираться на занятия группами.

Почему нападений стало больше

Специалисты объясняют всплеск агрессивного поведения медведей сразу несколькими факторами:

Климатические изменения: из-за более теплой осени и изменений в лесной экосистеме сократились запасы желудей и орехов - основной пищи животных. Демография: в сельских районах становится все меньше охотников, которые ранее контролировали численность хищников. Рост популяции медведей, особенно на острове Хоккайдо, где количество бурых медведей за 30 лет выросло примерно втрое - до более 11 000 особей.

Масштабы проблемы

По данным Министерства окружающей среды Японии, только за первые пять месяцев текущего финансового года зафиксировано более 16 тысяч случаев появления медведей вблизи населенных пунктов.

Больше всего таких наблюдений приходится на северо-восточный регион Тохоку и центральный Хокурику, где фиксируют рост количества инцидентов с участием диких животных.

Кстати, в Японии обитают два вида медведей:

бурый медведь Хоккайдо, более крупный и опасный;

азиатский черный медведь, который живет на главных островах.

Рынок реагирует: акции производителей средств защиты взлетают

Парадоксально, но угроза нападений медведей вызвала всплеск интереса инвесторов.

Акции компаний, производящих средства самозащиты, за несколько месяцев резко подскочили:

Tiemco Ltd. (производитель перцовых баллончиков против медведей) - +95% с начала года;

Miroku Corp. (производитель охотничьих ружей) - +27%

Причем Tiemco за этот период даже сообщала об убытках в других направлениях бизнеса - но спрей от медведей раскупают мгновенно, и компания уже несколько раз возобновляла запасы.

"Инвесторы активно скупают наши акции, хотя финансовые показатели в целом были слабыми", - заявил президент Tiemco Сейичи Сакаи.

Японские власти рекомендуют жителям носить колокольчики, спрей от медведей и избегать выхода в лес в одиночестве, особенно в сезон сбора грибов.