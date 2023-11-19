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В Японии прошли учения, где военные защищались от "нападения" Китая

Фото: в Японии учились защищаться в случае нападения Китая (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Японии прошли учения на острове на краю Восточно-Китайского моря - региона, где нападение Китая считается наиболее возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напряженность между Китаем и западными союзниками

Китайские военные периодически проходят слишком близко к японским и южнокорейским берегам, демонстрируя таким образом необдуманное поведение в отношении военных самолетов и кораблей других стран. Так, в августе этого года у южных островов Японии было замечено 11 китайских и российских военных кораблей. Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы своих соседей.

А до этого, в мае, глава МИД Японии предупреждал, что Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь шла о совместных полетах бомбардировщиков и совместных военно-морских учениях.

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