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В Японии более 100 землетрясений за 12 часов: есть погибшие

Фото: в Японии более 100 землетрясений за 12 часов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Японии за последние 12 часов зафиксировали более 100 землетрясений. В результате катаклизма есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Японии насчитали более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове. 

Подавляющее большинство из них произошло в районе города Ното в Исикаве, где сегодня утром произошло самое сильное землетрясение. 

При этом другие землетрясения ощущались в разных частях Японии. Это означает, что все они не обязательно связаны между собой.

По состоянию на сейчас известно о том, что в результате землетрясений погибли по меньшей мере четыре человека. Один из погибших - пожилой мужчина, на которого обвалилось здание. 

Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь тем, кто пострадал от землетрясения в Японии. 

"Будучи близкими союзниками, Соединенные Штаты и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. Наши мысли - с японским народом в это трудное время", - отметил он. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 января, в Японии произошло землетрясение магнитудой в 7.6 балла.

В то же время в сети публиковали видео, на которых запечатлен момент землетрясения. 

 

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Япония