RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Японии из-за землетрясения уже более полсотни погибших

Фото: в Японии из-за землетрясения уже более полсотни погибших (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Японии из-за мощных землетрясений погибли 57 человек. В отдельных населенных пунктах страны сильно повреждены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Как отмечает издание, сегодня, 2 января, спасатели пытались найти погибших под завалами домов после землетрясений. Однако полный масштаб разрушений остается неизвестным, а завалы и разрушенные дороги мешают доставке помощи и проведению спасательных операций.

По данным префектуры Исикава, среди 57 жертв - 24 человека в городе Вадзима, 20 в городе Судзу и пять в городе Нанао.

"Ситуация катастрофическая, поскольку около 90 процентов домов полностью или почти полностью разрушены", - заявил мэр города Судзу Масухиро Изумия.

Более 100 землетрясений в Японии

Напомним, еще вчера, 1 января, стало известно о сильных землетрясениях в Японии. Всего их зафиксировали более 100 за 12 часов. Самое мощное - магнитудой 7,6 балла. 

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. 

США уже предложили помощь пострадавшим из-за катаклизма. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония