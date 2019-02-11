Японія заявила про вторгнення китайського судна в її територіальні води

У канцелярії прем'єр-міністра Японії створено штаб кризового реагування

В Японии заявили, что китайский сторожевой корабль нарушил в понедельник японские территориальные воды в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

В связи с инцидентом в канцелярии премьер-министра Японии создан штаб кризисного реагирования.

По информации телеканала, четыре сторожевых корабля Китая приблизились к территориальным водам Японии и один из них проник в японскую зону в районе островов Сенкаку, которые в Китае считают своими.

Напомним, в Японии прошла первая национальная конференция по возвращению Курильских островов после того, как в ноябре 2018 года Токио и Москва договорились ускорить переговоры по мирному соглашению. В связи с интенсивными переговорами японское правительство решило не использовать в отношении этих территорий термин "незаконная оккупация".

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если она передаст Токио два из четырех спорных Курильских островов.