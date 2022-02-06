Японія завоювала олімпійське "золото" у стрибках з трампліна: результати змагання

Японський стрибун Рою Кобаясі завоював золоту медаль під час Олімпійських ігор-2022 у нормальному трампліні. Срібло дісталося Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.
Результати змагань зі стрибків з трампліна:
Українець Євген Морусяк посів 47 місце серед 50 інших учасників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Швеція завоювала "золото" у чоловічому забігу у ковзанярському спорті на 5000 метрів.
Тим часом Зеландія вперше відзначилась під час зимової Олімпіади.