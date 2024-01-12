Япония запустила спутник для сбора информации о военных объектах КНДР

Ракета H2A стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. В конце операции спутник Optical-8 успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту.

Оптический спутник способен делать детальные снимки, несмотря на то, что его возможности несколько ограничены в сложных погодных условиях.

Отмечается, что Япония начала программу создания спутников для сбора разведывательной информации после того, как в 1998 году над страной пролетела северокорейская ракета. Она имеет целью создать сеть из 10 спутников, в том числе с радарами, которые смогут работать ночью или в суровых погодных условиях. Это поможет выявлять и предупреждать страну о возможных ракетных запусках.

"В условиях, когда среда безопасности вокруг Японии становится все более суровой и неопределенной, а риски стихийных бедствий растут, разведывательные спутники имеют решающее значение для внешней политики, обороны и безопасности, а также для реагирования на стихийные бедствия... Нам необходимо постоянно усиливать наши разведывательные возможности", - заявил высокопоставленный чиновник Центра спутниковой разведки при Кабинете министров Хироки Ясуда.

В частности Ясуда добавил, что для сбора информации необходимо еще несколько месяцев.

Согласно стратегии национальной безопасности, которая была принята в 2022 году, правительство премьер-министра Фумио Кисиды настаивает на развертывании американских крылатых ракет "Томагавк" и других крылатых ракет большой дальности уже в следующем году для наращивания ударного потенциала.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

18 декабря сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания.

Между тем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.