Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від ЄС

Міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі заявив, що уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від останніх фінансових санкцій Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Японія пішла на цей крок на наступний день після того, як Євросоюз заявив, що його члени погодилися виключити сім російських банків з міжнародної платіжної мережі SWIFT. Раніше Токіо вже прийняв рішення заморозити активи трьох інших російських банків.

Чотирма новими банками є другий за величиною в Росії ВТБ Банк, Банк "Открытие", "Совкомбанк" та "Новикомбанк". За даними Міністерства фінансів Японії, дані банки мають тісні відносини з російським урядом. Обмеження Японії будуть введені на початку квітня цього року.

У Мінфіні також заявили, що Японія повністю підтримує рішення ЄС і буде твердо дотримуватися санкцій з іншими членами Великої сімки.