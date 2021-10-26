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Японія висловила протест через спільні проходи кораблів РФ і Китаю

Автор: Артур Родивилов

Токіо дипломатичними каналами висловив Москві і Пекіну протест. Нота пов'язана з недавнім спільним проходом кораблів Військово-морського флоту Росії і Військово-Морських сил Китаю через протоки Цугару і Осумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Санкей сімбун".

Що стосується проходів через протоки Цугару і Осумі російськими і китайськими кораблями, це перший подібний випадок.

"Ми пильно стежимо за діями Росії і Китаю поблизу Японії, і по дипломатичних каналах висловили нашу стурбованість обом сторонам", - глава МЗС Тосіміцу Мотегі.

Він підкреслив, що Токіо продовжить активні переговори з Москвою з різних проблем, включаючи територіальне питання.

Раніше Об'єднаний комітет начальників штабів Сил самооборони Японії оголосив, що п'ять кораблів Військово-морського флоту Росії і п'ять кораблів Військово-морських сил Китаю в минулу суботу здійснили спільний перехід через протоку Осумі, що розділяє великий японський острів Кюсю і дрібні острови префектури Кагосіма на південному заході Японії.

Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні.

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Японія