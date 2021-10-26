Японія висловила протест через спільні проходи кораблів РФ і Китаю

Токіо дипломатичними каналами висловив Москві і Пекіну протест. Нота пов'язана з недавнім спільним проходом кораблів Військово-морського флоту Росії і Військово-Морських сил Китаю через протоки Цугару і Осумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Санкей сімбун" .

Що стосується проходів через протоки Цугару і Осумі російськими і китайськими кораблями, це перший подібний випадок.

"Ми пильно стежимо за діями Росії і Китаю поблизу Японії, і по дипломатичних каналах висловили нашу стурбованість обом сторонам", - глава МЗС Тосіміцу Мотегі.

Він підкреслив, що Токіо продовжить активні переговори з Москвою з різних проблем, включаючи територіальне питання.