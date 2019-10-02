Японія висловила протест КНДР через запуск ракет

Японський уряд висловило рішучий протест через запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) в сторону японської економічної зони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, КНДР вранці 2 жовтня здійснив запуск двох балістичних ракет, одна з яких впала в економічній зоні Японії.

"Це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест", - заявив Абе.

Також, за словами прем'єр-міністра, Японія готова продовжити тісну співпрацю з США і міжнародним співтовариством щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

Раніше військові Південної Кореї повідомили, що Північна Корея здійснила запуск невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря. Снаряди були запущені з міста Вонсан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що КНДР і США повинні провести переговори на робочому рівні. За заявою віце-міністра закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуэя, переговори між Пхеньяном і Вашингтоном повинні пройти 5 жовтня.