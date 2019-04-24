Японія виплатить компенсацію жертвам примусової стерилізації

Влада Японії ухвалила закон про виплати грошової компенсації жертвам примусових стерилізацій, які практикувалися в країні з 1948 по 1996 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Згідно з законом про евгеніку, який був прийнятий в Японії 1948 році, стерилізації підлягали люди з психічними захворюваннями, розумовими вадами чи спадковими генетичними хворобами. Це робилося для того, щоб запобігти народження неповноцінних дітей.

Більшість операцій по стерилізації провели у 1960-1970 роках. Останню таку операцію зробили в 1993 році. Всього від закону постраждали десятки тисяч осіб, які мали фізичні або когнітивні порушення, психічні захворювання або поведінкові проблеми. За офіційними даними, не менше 25 тис. осіб стерилізували за 48 років дії закону. Вважається, що щонайменше 16,5 тис. з них не дали згоди.

Коментуючи скасування закону, прем'єр-міністр Сіндзо Абе приніс вибачення за страждання, які пережили ці люди. Багато з них були дітьми або підлітками, коли їх оперували.

Жертви закону про стерилізацію отримають компенсацію в розмірі 3,2 млн ієн (28,6 тис. доларів). Для отримання виплат їм потрібно буде подати заявку на компенсацію, зібрати документи і отримати схвалення спеціальної комісії.

У той же час, близько 20 жертв цього закону судяться з урядом з приводу компенсацій. Перше судове рішення по одному з цих справ повинно бути винесено в кінці травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Японії назвали епоху правління нового імператора країни - епоху Рейву. Наслідний принц Нарухіто, якому зараз 59 років, вступить на престол 1 травня. Після цього в країні почне діяти нова ера.

Крім того, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив, що укладення мирного договору з Росією залежить від демаркації кордонів "північних територій" - чотирьох Курильських островів Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, на суверенітет над якими претендує Токіо.