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Японія виділяє 480 млрд доларів на відновлення економіки після коронакризису

Автор: Анна Полисученко

Японія виділяє 480 млрд доларів на відновлення економіки після коронакризису. Уряд Японії схвалив пакет економічних заходів, покликаних оживити економіку країни і допомогти постраждалим від пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Державні витрати в розмірі 55 трлн ієн (близько $480 млрд) є найбільшими за всю історію країни.

"Ми швидко реалізуємо ці економічні заходи, щоб відновити економіку, яка постраждала від пандемії. Ми будемо сприяти відновленню соціально-економічної діяльності з метою якомога швидше вивести економіку на шлях зростання", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Як уточнюється, пріоритет приділено заходам по боротьбі з коронавірусом. Уряд прагне зміцнити медичну систему, щоб вона могла впоратися з ситуацією.

"Підтримка домогосподарств включає разову роздачу коштів на суму близько 900 доларів особам у віці 18 років і молодше", - йдеться в публікації.

Крім того, компанії, продажі яких різко впали через пандемію, також зможуть отримати фінансову допомогу.

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Японія