Японія виділить Україні додаткові 100 млн доларів допомоги, - Зеленський

Уряд Японії вирішив надати Україні додаткові 100 млн доларів допомоги. Крім того, країна підтримала санкції проти Росії, яка вторглася в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.
Зеленський повідомив, що провів переговори прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.
"Подякував за потужну підтримку Україні в протидії агресії. Японія виділяє 100 млн доларів до вже схваленої підтримки у 100 млн доларів. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії", - написав президент.
Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував введення проти Росії додаткових санкцій за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться видачі віз росіянам, експорт напівпровідників і фінансовий сектор.
Нагадаємо, Україна розраховує на фінансову підтримку десятка країн для стабільної роботи її економіки і банківської системи. США заявили про плани надати Україні фінансову підтримку, частина якої буде витрачена на потреби оборони. Про готовність виділити фінансування говорили також влада Франції, Німеччини та інших країн ЄС.
Крім того, Нацбанк і Мінфін просять МВФ представити Україні екстрене фінансування для підтримки в умовах воєнного стану.