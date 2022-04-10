Японські страховики відмовилися страхувати компанії, що працюють в Росії

Японські страховики повністю призупинили укладення нових контрактів з компаніями, що працюють в Росії. Це сталося через контрзаходи Москви проти економічних санкцій після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo .

Джерела агентства повідомили, що страховики, такі як Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., також не будуть продовжувати існуючі контракти після закінчення терміну їх дії, що може призвести до того, що японські фірми залишаться незастрахованими або зіткнуться з більш високими преміями, уклавши нові угоди з місцевими страховиками.

Призупинення відбулося після того, як Росія оголосила Японію "недружньою" країною минулого місяця після економічних санкцій, введених Японією і західними країнами, зобов'язуючи на всі угоди з компаніями і приватними особами з цих країн отримувати схвалення уряду Росії.

Згідно з результатами опитування, опублікованими в березні компанією Tokyo Shoko Research Ltd., 200 японських компаній ведуть бізнес в Росії.