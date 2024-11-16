Япония выделила 3 млрд долларов Украине в рамках кредита по активам РФ

В частности, сегодня глава украинского государства встретился с новым главой МИДа Японии Такеши Иваей. Зеленский подчеркнул, что важно, что первый визит японского дипломата в другую страну сразу после назначения нового правительства был именно к нам.

"Спасибо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии, в частности, за передачу нового пакета документов помощи нашему энергосектору", - написал Зеленский.

Также он сообщил и поблагодарил Японию за то, что она выделила 3 млрд в рамках решения G7 по кредиту на 50 млрд долларов.

Кроме того, глава МИД Японии Такеши Ивая встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После встречи глава украинского правительства сообщил, что Украина и Япония усиливают взаимодействие в сфере безопасности информации. Стороны подписали соответствующее соглашение.

Также Денис Шмыгаль обсудил с Такеши Иваей перспективы украинско-японского сотрудничества. Он добавил, что Япония является лидером среди лидеров в поддержке Украины. В частности, общий объем помощи уже достиг 12,1 млрд долларов.

"Особенно важной для нас является поддержка энергетического сектора. Спасибо за переданное энергетическое оборудование и рассчитываем на дальнейшую помощь. Другим ключевым направлением сотрудничества является гуманитарное разминирование. Поблагодарил за разминирующее оборудование и машины, а также профинансированное обучение специалистов ГСЧС. Обсудили также усиление санкций против агрессора", - рассказал глава Кабмина.

Кроме того, Такеши Ивая заверил, что Япония будет делать все для восстановления Украины через поддержку государственного и частного сектора