Япония ударила по России новыми санкциями

Новое решение японского правительства предусматривает заморозку активов 33 российских компаний, а также девяти физических лиц.

Для подсанкционных лиц и организаций теперь вводится специальный разрешительный режим. Он касается проведения платежей и капитальных операций, в частности заключения договоров банковского депозита, траста и ссуды средств.

Санкции против "теневого флота" и иностранных компаний

Отдельно Токио запретил экспорт в четыре иностранных компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые не зарегистрированы в России или Беларуси.

Кроме того, под ограничения попали 35 судов российского "теневого флота". Предоставление услуг и проведение финансовых операций, связанных с покупкой, продажей, арендой или фрахтованием этих судов, теперь будет осуществляться исключительно по специальному разрешению.

Новые ограничения по выполнению обязательств и предоставлению услуг применяются со 2 октября. В то же время они не распространяются на обязательства по договорам, заключенным до этой даты, при условии, что их выполнение или предоставление услуг по ним состоится до 1 ноября этого года.