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Япония и США договорились сохранить санкции против России и поддержать Украину

Фото: США и Япония договорились сохранить санкции против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония и США продолжат работать друг с другом над сохранением санкций против России и поддержкой Украины в соответствии с соглашением, достигнутым "Большой семеркой" в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время часовой встречи заместитель министра финансов США Уолли Адеймо и заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявили, что обе стороны также обменялись откровенными взглядами на мировую экономики.

"Большая семерка", в которую входят Япония, США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Европейский Союз, обязалась в мае 2023 года ограничить экспорт России, который финансирует ее военные действия в Украине. Япония была председателем группы в 2023 году.

Западные страны во главе с Соединенными Штатами направили Украине оружие и экономическую помощь на миллиарды долларов с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Саммит G7 в Японии

Напомним, саммит лидеров G7 прошел в Японии в мае 2023 года. Лидеры G7 подтвердили свое обязательство оказывать "финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько потребуется".

Кроме того, лидеры подчеркнули, что мир "невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники", и подтвердили, что угрозы со стороны России применить ядерное оружие "недопустимы".

В саммите принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который лично встретился с мировыми лидерами.

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ЯпонияСанкции против России