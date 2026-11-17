Заявление Токио

В Токио сообщили о вероятном нарушении воздушной границы страны двумя самолетами. По данным Japan Times, два самолета, предположительно принадлежащие российским вооруженным силам, рано утром во вторник нарушили воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока.

В ответ Силы воздушной обороны Японии подняли истребители. В Министерстве обороны страны сообщили, что японские военные предупредили российские самолеты и предприняли другие меры, не уточняя их характер.

После этого самолеты продолжили движение через Цусимский пролив, а затем пролетели между островом Йонагуни в префектуре Окинава и Тайванем. В итоге они вышли в западную часть Тихого океана.

Южная Корея также подняла авиацию

В Сеуле сообщили, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было - российские самолеты обнаружили еще до их возможного входа в воздушное пространство страны.

Для предотвращения непредвиденных ситуаций в воздух направили истребители. Позже российские самолеты покинули этот район, не нарушив воздушного пространства Южной Кореи.

Зачем Россия направляет самолеты к Японии

Как отмечает Japan Times, Россия регулярно направляет военную авиацию в международное воздушное пространство вокруг Японии.

При этом нынешний инцидент, вероятно, мог быть попыткой проверить реакцию Токио и оценить скорость реагирования японских Сил самообороны.

Примечательно, что произошедшее случилось накануне запланированной трехсторонней встречи диктатора РФ Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Она должна состояться в четверг в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

В декабре прошлого года Япония также поднимала истребители для наблюдения за российскими и китайскими самолетами, которые проводили совместное патрулирование в Тихом океане.

В 2022 году Южная Корея заявляла о вторжении российских военных самолетов в свою воздушную буферную зону без предупреждения. Тогда Сеул ответил действиями по их вытеснению.