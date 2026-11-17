Япония и Южная Корея подняли в воздух истребители после обнаружения российских военных самолетов вблизи своего воздушного пространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times и Yonhap.
В Токио сообщили о вероятном нарушении воздушной границы страны двумя самолетами. По данным Japan Times, два самолета, предположительно принадлежащие российским вооруженным силам, рано утром во вторник нарушили воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока.
В ответ Силы воздушной обороны Японии подняли истребители. В Министерстве обороны страны сообщили, что японские военные предупредили российские самолеты и предприняли другие меры, не уточняя их характер.
После этого самолеты продолжили движение через Цусимский пролив, а затем пролетели между островом Йонагуни в префектуре Окинава и Тайванем. В итоге они вышли в западную часть Тихого океана.
В Сеуле сообщили, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было - российские самолеты обнаружили еще до их возможного входа в воздушное пространство страны.
Для предотвращения непредвиденных ситуаций в воздух направили истребители. Позже российские самолеты покинули этот район, не нарушив воздушного пространства Южной Кореи.
Как отмечает Japan Times, Россия регулярно направляет военную авиацию в международное воздушное пространство вокруг Японии.
При этом нынешний инцидент, вероятно, мог быть попыткой проверить реакцию Токио и оценить скорость реагирования японских Сил самообороны.
Примечательно, что произошедшее случилось накануне запланированной трехсторонней встречи диктатора РФ Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Она должна состояться в четверг в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
В декабре прошлого года Япония также поднимала истребители для наблюдения за российскими и китайскими самолетами, которые проводили совместное патрулирование в Тихом океане.
В 2022 году Южная Корея заявляла о вторжении российских военных самолетов в свою воздушную буферную зону без предупреждения. Тогда Сеул ответил действиями по их вытеснению.
Ранее сообщалось, как три военных самолета России шпионили в Балтийском море - их перехватили.