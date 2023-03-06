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Япония и Южная Корея готовы разрешить конфликт времен Второй мировой, - Reuters

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Понедельник 06 марта 2023 06:09
Япония и Южная Корея готовы разрешить конфликт времен Второй мировой, - Reuters Фото: Япония и Южная Корея готовы разрешить 80-летний трудовой конфликт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея и Япония близки к разрешению 80-летнего спора касательно эксплуатации труда корейцев оккупационными властями Японии в 1910-1945 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Южной Кореи планирует объявить о своем решении исторического и юридического спора о компенсации людям, вынужденным работать во время японской оккупации Кореи.

Трудовой спор, а также конфликт из-за женщин, которых загоняли в японские военные публичные дома, годами мешали нормализации отношениям между двумя странами.

"Правительство продолжает различные консультации между дипломатическими властями на всех уровнях, чтобы как можно скорее найти разумное решение, отвечающее общим интересам Сеула и Токио", — говорится в заявлении МИД Кореи.

Ранее, в 2018 году Верховный суд Южной Кореи обязал японские фирмы выплатить компенсацию бывшим подневольным работникам. Пятнадцать корейцев выиграли такие дела, но ни один из них все еще не получил компенсации от Японии.

Ранее сообщалось, что японское правительство ввело новые санкции против РФ. Под ограничения попали 73 организации, один банк государства-агрессора и 48 физических лиц, среди которых 39 россиян и 8 коллаборантов.

Также мы писали, что Япония и Китай будут работать над созданием прямой линии связи в целях безопасности в ближайшие месяцы.

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