Япония и Индия проводят совместные антитеррористические учения

В учениях на полигоне Айбано в префектуре Сига, которые продлятся до 2 марта, примут участие около 230 солдат, которые будут имитировать бой с террористами в городских районах.

Двусторонние учения проводятся в Японии впервые. Ежегодные учения, начатые в 2018 году, ранее проводились в Индии, за исключением 2020 года. Япония и Индия в последние годы активизировали оборонное сотрудничество на фоне быстрого наращивания военной мощи Китая.

В прошлом месяце Воздушные силы самообороны Японии и ВВС Индии провели свои первые в истории совместные учения на реактивных истребителях недалеко от Токио, а Морские силы самообороны проводят учения совместно с ВМС Индии с 2012 года.

Япония и Индия являются членами группы безопасности Quad, в которую также входят США и Австралия, целью которой является противодействие растущему военному и экономическому влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военная напряженность между Нью-Дели и Пекином сохраняется после столкновения в июне 2020 года в приграничном районе Гималаев, что стало первым смертельным инцидентом с 1975 года.