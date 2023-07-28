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Япония и Франция начали первые совместные авиационные учения

Фото: Япония и Франция начали первые авиационные учения (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Япония и Франция начали свои первые в истории совместные авиационные учения в рамках укрепления партнерства в области безопасности на фоне растущей военной активности Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Три истребителя F-15 и два истребителя F-2 ВВС Японии и два истребителя Rafale ВВС Франции будут проводить тренировки до субботы в небе над юго-западом Японии возле авиабазы ​​Нютабару в префектуре Миядзаки.

Сообщается, что истребители в сопровождении самолетов-заправщиков и транспортных самолетов также планируют выполнить тренировочные полеты над регионом Канто. Боевые самолеты Rafale прибыли на базу Нютабару в среду.

Учения проводятся в то время, когда Франция и другие члены НАТО расширяют свое оборонное сотрудничество с Токио, а трансатлантический альянс становится более бдительным в отношении наращивания военной мощи Пекина и его провокационного поведения в Восточном и Южно-Китайском морях, среди прочих областей.

Учения Японии и союзников

Япония с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину приняла решение существенно увеличить свой оборонный бюджет. В частности, увеличилось количество международных учений.

Так, в июле Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря на фоне запуска КНДР баллистической ракеты.

Также в июне Береговая охрана Соединенных Штатов, Японии и Филиппин провели трехсторонние морские учения в Южно-Китайском море.

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