Япония и Франция начали первые совместные авиационные учения

Три истребителя F-15 и два истребителя F-2 ВВС Японии и два истребителя Rafale ВВС Франции будут проводить тренировки до субботы в небе над юго-западом Японии возле авиабазы ​​Нютабару в префектуре Миядзаки.

Сообщается, что истребители в сопровождении самолетов-заправщиков и транспортных самолетов также планируют выполнить тренировочные полеты над регионом Канто. Боевые самолеты Rafale прибыли на базу Нютабару в среду.

Учения проводятся в то время, когда Франция и другие члены НАТО расширяют свое оборонное сотрудничество с Токио, а трансатлантический альянс становится более бдительным в отношении наращивания военной мощи Пекина и его провокационного поведения в Восточном и Южно-Китайском морях, среди прочих областей.

Учения Японии и союзников

Япония с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину приняла решение существенно увеличить свой оборонный бюджет. В частности, увеличилось количество международных учений.

Так, в июле Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря на фоне запуска КНДР баллистической ракеты.

Также в июне Береговая охрана Соединенных Штатов, Японии и Филиппин провели трехсторонние морские учения в Южно-Китайском море.