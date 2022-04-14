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Японія стане співавтором реформи права вето в Радбезі ООН

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Токіо, Четвер 14 квітня 2022 17:07
Японія стане співавтором реформи права вето в Радбезі ООН Фото: Японія стане співавтором реформи права вето в Радбезі ООН (un.org)
Автор: Наталія Юрченко

Японія стане співавтором резолюції ООН, яка контролює застосування права вето країнами-учасницями в Раді Безпеки. Дану ініціативу планують представити наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Ініціатором резолюції став Ліхтенштейн. Відзначається, що реформа зобов'яже Генеральну Асамблею ООН збиратися на засідання кожного разу, коли один з постійних членів Ради Безпеки застосовує право вето.

Дана ініціатива вже отримала схвалення десятків країн, в тому числі і США.

Головний секретар уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що представництво його країни активно підтримує зміни, щоб спонукати інших членів Радбезу "проявляти максимальну стриманість у застосуванні права вето".

Нагадаємо, що тема реформи права вето стала активніше обговорюватися, коли Росія наклала вето на резолюцію Радбезу про припинення вогню в Україні.

Пізніше президент Володимир Зеленський закликав реформуватиме світову систему безпеки і позбавити Росію права вето.

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